22 августа, 15:02

Кириенко и Кравцов проверили готовность школ Херсонской области к учебному году

Первый заместитель руководителя Администрации президента России обсудил с подрядчиком шефа-региона Краснодарского края сроки окончания ремонта школ и проинспектировал ход строительных работ

ГЕНИЧЕСК, 22 августа. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов проверили готовность школ Херсонской области к новому учебному году, передает корреспондент ТАСС из Геническа, где побывали Кириенко и Кравцов.

По поручению президента РФ Владимира Путина осуществляется комплексная программа по развитию новых регионов и улучшению жизни населения. В рамках реализации программы в Херсонской области проводится капитальный ремонт школ и социальных объектов при участии шефов-регионов.

Кириенко обсудил с подрядчиком шефа-региона Краснодарского края сроки окончания ремонта школ и проинспектировал ход строительных работ. Здание школы в Геническе, которую посетили Кириенко и Кравцов, находилось в ветхом состоянии в период нахождения региона в составе Украины, ремонт в учебном заведении не проводился более 30 лет. Сейчас работы близятся к завершению. Шеф-регион Краснодарский край ремонтирует два корпуса школы и пищеблок. 

Теги:
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияКириенко, Сергей Владиленович
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