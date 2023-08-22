"Сириус" намерен открыть центр подготовки педагогов и школьников СФО

По словам главы Кемеровской области Сергея Цивилева, он будет готовить высококлассных специалистов для разных отраслей региона

КЕМЕРОВО, 22 августа. /ТАСС/. Центр подготовки педагогов и школьников "Таланты Сибири", который охватит весь Сибирский федеральный округ, создадут в Кемеровской области, обучение будет проходить по программе федерального центра "Сириус". Соответствующее соглашение подписали руководитель Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в Кемерове в рамках Большой педагогической недели.

"Мы видим, как динамично и комплексно сегодня развиваются культурная и спортивная инфраструктура региона. Нам хотелось бы, чтобы с такой же динамикой здесь развивались образовательные программы и программы повышения квалификации педагогов. В рамках подписанного соглашения мы будем обучать учителей со всей Сибири, чтобы они могли использовать образовательную модель и применять лучшие методики "Сириуса" в своих регионах. Это позволит существенно повысить качество как школьного, так и среднего профессионального образования", - сказала журналистам Шмелева.

Цивилев добавил, что также в кемеровском центре "Сириус" будут обучать и детей. "В федеральном "Сириусе" накоплены уникальные технологии, которые помогут нашим педагогам внедрить "бесшовную" программу обучения с поэтапной профориентацией от детского сада до производственной практики. Эти методики помогут ребятам определиться с будущей профессией, а нам - готовить высококлассных специалистов для разных отраслей региона", - сказал Цивилев.

Это второе в России соглашение о создании центров подобного уровня, ориентированных на развитие педагогических кадров. Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума в июне было подписано соглашение о создании в Санкт-Петербурге первого межрегионального центра повышения квалификации педагогов "Сириус-Зеркальный". Образовательный центр "Сириус" активно ведет работу с педагогами с 2015 года. Проводятся программы повышения квалификации, стажировки, всероссийские съезды учителей.

Образовательный центр "Сириус" создан благотворительным фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России Владимира Путина. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей, которые проявили выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественных наук, а также добились успеха в техническом творчестве.

Большая педагогическая неделя проходит в Кемерове с 22 по 25 августа. На трехдневный педагогический форум собрались около 10 тыс. специалистов сферы образования из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска и Кузбасса. Они обсудят лучшие практики в сфере образования, определятся с направлениями работы на новый учебный год. Ключевые темы деловой программы Большой педагогической недели - патриотическое воспитание, профориентация, цифровизация образования.