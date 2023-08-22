В школах и детсадах Херсонщины ожидают рост числа детей более чем на 25% с 1 сентября

По словам и.о. министра образования и науки региона Алексея Галченкова, учеников будут возить в школы 87 новых автобусов

ГЕНИЧЕСК, 22 августа. /ТАСС/. Число детей в школах и детских садах Херсонской области с нового учебного года увеличится более чем на четверть, сообщил на августовском педсовете и.о. министра образования и науки Херсонской области Алексей Галченков.

"С 1 сентября в области запланировано к открытию 195 учебных заведений. В школы и садики пойдет почти 20 тыс. ребятишек, что на 6 665 детей больше, чем на конец учебного года. Образовательный процесс будут обеспечивать более 2 тыс. педагогов", - сказал Галченков, докладывая на педсовете первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко и министру просвещения России Сергею Кравцову, которые находятся в регионе с рабочей поездкой.

По словам Галченкова, учеников будут возить в школы 87 новых автобусов. "Больше 30 лет образовательные учреждения Херсонской области не видели ни ремонтов, ни обновлений. Речи не было о развитии, и все приходило в упадок. Теперь же люди увидели, что дети - это приоритет", - отметил он.