В Госдуме попросили проверить законность выселения вузами студентов из общежитий

По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, университеты заключают договоры найма жилого помещения не на весь период обучения, а на определенные сроки, по истечении которых договоры не продлевают, а места в общежитиях передают поступающим на первые курсы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с просьбой провести мониторинг законности действий вузов, выселяющих студентов из общежитий. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам Метелева, университеты заключают договоры найма жилого помещения не на весь период обучения, как это предусмотрено нормами Жилищного кодекса РФ, а на определенные сроки - год, 10 месяцев, иные периоды. По их истечении, отмечает депутат, договоры не продлевают, а места в общежитиях передают поступающим на первые курсы гражданам.

"Прошу вас, уважаемый Валерий Николаевич, инициировать в ближайшее время мониторинг нормативной базы университетов различной подведомственности в части размещения студентов на предмет нарушения норм жилищного законодательства, а также донести до руководства университетов неукоснительность соблюдения Жилищного кодекса Российской Федерации", - написал Метелев.

Он также отметил, что внезапное лишение места жительства создает препятствия для продолжения обучения и нарушает основополагающие права молодежи, провоцирует студенческие волнения и рост социальной напряженности. В соответствии с частью 2 статьи 105 Жилищного кодекса РФ, указал Метелев, договор найма жилого помещения в общежитии должен быть заключен на весь период обучения. "Непродление или прекращение договора найма общежития является нарушением со стороны образовательной организации, а выселение не может быть мерой дисциплинарного взыскания", - заключил глава комитета Госдумы.