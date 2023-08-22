22 августа, 15:15

В России запустят пилотный проект по социально-медицинской помощи женщинам с детьми

Он будет действовать с 1 сентября

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пилотный проект по социальной и медицинской помощи женщинам, воспитывающих детей, запустят в России с 1 сентября. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по национальным проектам.

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"Как вы знаете, мы продлеваем пособия по уходу за ребенком для мам, которые выходят на работу до того момента, как ребенку исполнилось полтора года, такое решение уже принято. А с 1 сентября будет запущен еще один пилотный проект. Его цель - создать единую систему социальной и медицинской помощи женщинам, которые самостоятельно воспитывают детей, а также полным семьям с детьми", - сказал глава государства.

Путин отметил, что все эти механизмы должны быть "максимально и тщательно отработаны", действовать необходимо "эффективно и удобно для граждан". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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