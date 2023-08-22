В России запустят пилотный проект по социально-медицинской помощи женщинам с детьми

Он будет действовать с 1 сентября

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пилотный проект по социальной и медицинской помощи женщинам, воспитывающих детей, запустят в России с 1 сентября. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по национальным проектам.

"Как вы знаете, мы продлеваем пособия по уходу за ребенком для мам, которые выходят на работу до того момента, как ребенку исполнилось полтора года, такое решение уже принято. А с 1 сентября будет запущен еще один пилотный проект. Его цель - создать единую систему социальной и медицинской помощи женщинам, которые самостоятельно воспитывают детей, а также полным семьям с детьми", - сказал глава государства.

Путин отметил, что все эти механизмы должны быть "максимально и тщательно отработаны", действовать необходимо "эффективно и удобно для граждан".