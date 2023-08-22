В Севастополе в октябре планируют открыть детский сад с профессиональной ТВ-студией

Детей будут учить режиссуре, работе в кадре и репортерской работе

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Детский логопедический сад в Севастополе на 220 мест с направлением "кинематография" и профессиональной ТВ-студией примет в октябре первых воспитанников, сообщается на сайте правительства со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева.

"В детский сад закуплено новое современное оборудование. Сделаны современные игровые и спортивные. Уже в октябре сад примет детей", - приводятся в сообщении слова Развожаева.

Двухэтажное здание детского сада на улице Горпищенко предполагает размещение 12 групп детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В каждой группе предусмотрены раздевалка, игровая, спальня, буфет, туалет. "Это будет логопедический сад с направлением кинематографии. Детей будем учить режиссуре, работе в кадре, репортерской работе. Детский сад решили назвать "Позитив-ТВ". Сделаем профессиональную ТВ-студию и предложим родителям, чтобы они подумали, название группам тоже дали в этом направлении", - приводятся в сообщении слова заведующей детским садом №36 Светланы Воробьевой.

В здании также обустроили залы для спортивных и музыкальных занятий, класс хореографии. На прилегающей к дошкольному учреждению территории оборудовали детские площадки, городки, теневые навесы, игровые и спортивные площадки.

Всего с 2014 года в Севастополе в рамках госпрограммы развития полуострова построили более 14 новых детских садов.