Путин сообщил, что в России к 1 сентября капитально отремонтируют почти 1,3 тыс. школ

По словам президента, еще почти 500 школ отремонтируют до конца 2023 года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт почти 1,3 тыс. школ будет завершен в России к началу нового учебного года, еще почти 500 школ отремонтируют до конца 2023 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Что касается общего образования, то здесь у нас также большие планы. К началу нового учебного года, а он стартует уже на следующей неделе, будут капитально отремонтированы почти 1 300 школ. Еще почти 500 школ завершат ремонт до конца календарного года", - сказал он.

Кроме того, Путин напомнил, что до 2030 года в России должны быть созданы 25 современных университетских кампусов, в городках которых разместятся новые общежития, оборудованные лаборатории, технопарки, пространства для отдыха и занятия спортом и так далее. По его словам, первые 17 таких проектов отобраны и уже запущены в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и на Сахалине.

"Уверен, что передовые и комфортные условия для учебы и научной деятельности в кампусах позволят на качественно новом уровне готовить кадры для нашей экономики по самым востребованным специальностям. А значит, выпускники получат интересную, хорошо оплачиваемую работу, возможность реализовать себя", - добавил глава государства.