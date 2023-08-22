Глава МЧС наградил медалью главу московского Росздравнадзора за спасение стюардессы

Роман Курынин провел экстренные реанимационные мероприятия и восемь минут делал непрямой массаж сердца

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков наградил ведомственной медалью главу Росздравнадзора по городу Москве и Московской области Романа Курынина за спасение стюардессы на борту самолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Александр Куренков вручил главе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по городу Москве и Московской области Роману Курынину медаль МЧС России "За содружество во имя спасения", - сообщили в министерстве.

Инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Сочи в Москву. После набора высоты одна из стюардесс потеряла сознание - у женщины остановилось сердце. Курынин провел экстренные реанимационные мероприятия и восемь минут делал непрямой массаж сердца. Спустя 25 минут самолет экстренно сел в Волгограде, где его ожидала реанимационная бригада скорой, пострадавшую доставили в горбольницу.

Роман Курынин - кандидат медицинских наук. Окончил Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, долго работал врачом. Неоднократно награжден за достижения в сфере здравоохранения.