Голикова заявила о снижении рождаемости за шесть месяцев 2023 года на 2,3%

Вице-премьер РФ отметила, что это объясняется демографическими спадами, которые были в 1990-е годы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Уровень рождаемости в России в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 2,3%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В соответствии с вашим решением мы реализуем дополнительно меры по повышению рождаемости. Здесь скромные показатели, действительно внутри первого полугодия 2023 года были месяцы, где было улучшение ситуации по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, но в целом снижение рождаемости у нас 2,3% первое полугодие 2023 к первому полугодию 2022 года", - сказала она на заседании Совета по национальным проектам, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.

По ее словам, это объясняется демографическими спадами, которые были в 1990-е годы. "Но мы надеемся, что тот дополнительный комплекс мер, который мы выработали в соответствии с вашим поручением, свои результаты даст", - добавила вице-премьер.