Более 120 медспециалистов привлекли на работу в села Подмосковья с начала года

В рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" медработники могут получить единовременную денежную выплату в размере до 1,5 млн для докторов и 750 тыс. рублей для фельдшеров

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Свыше 120 медицинских специалистов привлекли для работы в отдаленные территории Московской области в рамках региональных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" с начала 2023 года, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" призваны поддержать тех специалистов, которые устраиваются работать в сельскую местность. С начала года в наши медорганизации трудоустроился 121 "земский доктор" и "земский фельдшер". А всего в этом году мы планируем привлечь почти 250 медработников", - привели в пресс-службе слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.

В тексте добавили, что в рамках программы медработники могут получить единовременную денежную выплату в размере до 1,5 млн для докторов и 750 тыс. рублей для фельдшеров.

В министерстве напомнили, что в Подмосковье предусмотрены и другие меры соцподдержки для медработников. Например, программы "Социальная ипотека", "Приведи друга", "Земля врачам", компенсация аренды жилья и другие. Кроме того, для участковых врачей-терапевтов, педиатров и врачей общей практики предусмотрена губернаторская доплата в размере до 32 тыс. рублей.