Силовиков Тернопольской области просят препятствовать крестному ходу прихожан УПЦ

Как сообщил глава областной администрации Владимир Труш, депутаты поддержали решение совета обороны области о запрете крестного хода прихожан УПЦ, которое было принято 11 августа

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Власти Тернопольской области обратились к правоохранительным органам с требованием препятствовать сторонникам канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые идут крестным ходом в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Об этом сообщил глава областной администрации Владимир Труш.

"Сегодня депутаты областного совета <...> обратились в правоохранительные органы и органы местного самоуправления по вопросу предотвращения и пресечения негативных проявлений сторонников УПЦ на территории области", - написал он в Telegram-канале.

Труш добавил, что депутаты поддержали решение совета обороны области о запрете крестного хода прихожан УПЦ, которое было принято 11 августа. Аналогичные решения также были приняты властями Винницкой, Ровненской и Хмельницкой областей.

Свято-Успенская Почаевская лавра расположена в городе Почаеве Тернопольской области. Монастырь был основан около 1240 года затворниками Киево-Печерской лавры, бежавшими после разорения Киева ханом Батыем. В 2003 году Почаевская лавра была передана в аренду УПЦ до 2052 года.

Ежегодный крестный ход в Почаевскую лавру уже около 200 лет проходит с конца июля из разных областей Украины. Шествие приурочено к празднику Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). Однако с 2022 года местные власти и сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются помешать шествию: блокируют дороги, запирают перед паломниками колодцы, закрывают продовольственные магазины, применяют против верующих силу, заставляя их делать многокилометровые обходы. Глава ПЦУ Епифаний неоднократно заявлял, что два крупнейших монастыря на территории страны - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут со временем принадлежать его структуре.