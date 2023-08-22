Голикова уверена, что планы по нацпроектам будут выполнены и покажут хорошие изменения

Вице-премьер РФ отметила, что в пользу этого говорят позитивные сдвиги в продолжительности жизни

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что показатели по национальным проектам в сфере образования, культуры и здравоохранения будут выполнены в срок и продемонстрируют положительные изменения.

"Вы также отметили в своем вступительном слове вопросы, которые касаются реализации всех национальных проектов. Я не буду перечислять количественные характеристики, но мы работаем в рамках тех показателей, которые запланировали для себя на 2023 и 2024 годы и считаем, что уложимся и продемонстрируем хорошие изменения по инфраструктуре как в сфере образования, культуры, так и здравоохранения", - сказала она на заседании Совета по национальным проектам, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.

По ее словам, в пользу этого говорят позитивные сдвиги в продолжительности жизни. Кроме того, вице-премьер напомнила, что за первое полугодие 2023 года в России "существенно снизились" показатели по смертности - на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - и вернулись к доковидному уровню.