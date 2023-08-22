В Подмосковье представили рейтинг лучших школ

Первое место в рейтинге занял Физико-математический лицей №5 в Долгопрудном

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Рейтинг школ Московской области представили на форуме педагогов в Красногорске, в тройку лидеров вошли физико-математический лицей №5 в Долгопрудном, Дмитровская гимназия "Логос" и Балашихинский лицей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Результаты объявлены на Форуме педагогов, который открылся в Красногорске. Традиционно он проходит в преддверии нового учебного года и собирает директоров школ и колледжей, ректоров вузов, завучей, учителей, руководителей муниципальных управлений образований. <…> Лучшие образовательные учреждения в 2023 году: первое место - Физико-математический лицей №5 в Долгопрудном, второе - Дмитровская гимназия "Логос", третье - Балашихинский лицей. Таким образом, топ-3 остался неизменным по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках форума дипломы "Абсолютных лидеров образования Московской области в 2023 году" губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил директорам гимназии им. Е. М. Примакова Майе Майсурадзе и Физтех-лицея им. П. Л. Капицы Марине Машковой.

"Абсолютное большинство команд учителей уже начало подготовку, сегодняшняя наша традиционная встреча, по сути, дает профессиональный старт к учебному году. Мы знаем результаты ОГЭ, ЕГЭ, ВПР - всего того, что мы добились за предыдущий год. И, как правило, такая педагогическая встреча направлена, скорее, на то, чтобы в следующем периоде добиться столь высоких показателей. Поэтому я прежде всего хотел бы поблагодарить всю нашу большую команду за достойные результаты прошедшего учебного года. Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. Человек, обладающий знаниями, имеет перспективы в будущем. И весь вопрос - какие шансы дает система образования на реализацию потенциала ребенка. Мы стараемся искать современные методики, обсуждать их и внедрять в самых разных школах", - привели в тексте слова Воробьева.

Как уточнили в областном министерстве образования, при составлении рейтинга образовательных учреждений Подмосковья учитываются результаты экзаменов, олимпиад, достижения педагогов, участие в региональных проектах.

"По сравнению с предыдущим годом из "желтой" в "зеленую" зону перешли 140 школ. В этом году мы ввели новые правила для попадания в "зеленую" зону. Теперь в школе обязательно должен быть призер или победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также выпускник, который набрал не менее 250 баллов на ЕГЭ по трем предметам. Наша цель - и дальше повышать уровень образования", - привели в министерстве слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.