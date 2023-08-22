Кириенко: объемы финансирования образования в РФ растут быстрее, чем в других сферах

Первый заместитель руководителя администрации президента подчеркнул, что на данный момент у молодежи увеличился и интерес к профессии педагога

ГЕНИЧЕСК, 22 августа. /ТАСС/. Система просвещения и образования в России растет быстрее других по объему финансирования, сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на педсовете с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

"У нас система образования и просвещения в последние годы, пожалуй, это самая быстро растущая по финансированию. То есть нет ни одной отрасли в стране, в которой с такой скоростью росли бы объемы финансирования", - сказал он.

Кириенко подчеркнул, что на данный момент у молодежи увеличился и интерес к профессии педагога. "Сегодня это одна из самых популярных профессий, куда быстрее всего растет приток абитуриентов. Это очень здорово, потому что это будущее страны", - отметил он.