Кириенко сообщил о заявках на фестиваль молодежи в Сириусе из США и Великобритании

Первый заместитель руководителя Администрации президента России также отметил заявки от Германии и Франции

ГЕНИЧЕСК, 22 августа. /ТАСС/. Делегации из Великобритании, Германии, Франции и США подали заявки на участие во всемирном молодежном фестивале в "Сириусе" в 2024 году. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"У нас сейчас заявки от более чем 180 стран. Все разговоры про санкции, изоляцию на уровне работы с молодежью, детьми рассыпаются в прах, потому что у нас есть заявки из Англии, Германии, Франции, США", - сказал он на педсовете с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Кириенко прогнозирует, что на фестивале будут делегации из более чем 185 стран, это около 20 тыс. человек. "У нас есть возможность показать, что такое сегодня российская система образования, система воспитания и работа с молодежью", - добавил он.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.