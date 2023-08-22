В Петербурге планируют открыть 17 новых школ 1 сентября

Еще пять учебных заведений намерены открыть после капитального ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. В Петербурге 1 сентября планируют открыть 17 новых школ. Об этом сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

"В Петербурге - новый рекорд! Впервые 1 сентября детей примут сразу 22 новые школы. Построенных с нуля из них 17. Еще пять прошли капитальный ремонт или реконструкцию. С учетом того, что часть из них не использовались больше пяти лет, эти школы тоже с полным основанием можно назвать новыми", - написала она на своей странице во "ВКонтакте".

По ее словам, две школы открылись в первой половине 2023 года, еще три планируется сдать до конца декабря. Всего в 2023 году школы Петербурга пополнятся более чем на 20 тыс. новых мест.

Как отметила Потехина, благодаря строительству значительно улучшилась доступность школ. В 2023 году количество заявлений в конфликтные комиссии по приему в первые классы уменьшилось почти в два раза по сравнению с 2022 годом. Часть этих заявлений касалась не столько возможности попасть в ближайшую школу, сколько желания оказаться в конкретной образовательной организации. "В городе пока остается несколько микрорайонов и кварталов, где дефицит все еще не ликвидирован. Но в следующем году город вводит в строй еще более 20 школ", - написала она.