"Университетский акселератор" будет формировать в МИФИ предпринимательскую среду

Сопровождать работу акселератора будут эксперты "Иннохаба Росатома", который выступает "единым окном" для приема, оценки и вывода на стадию реализации проектов новых направлений бизнеса

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. "Университетский акселератор" начнет работу в сентябре в МИФИ. Как сообщает пресс-служба ядерного университета, задача нового проекта - формирование в вузе предпринимательской среды.

Заявку на участие в акселераторе могут подать как первокурсники, так и магистранты, аспиранты, преподаватели МИФИ. Лучшие проекты попадут в акселератор и получат возможность дорасти до инновационной компании. "Предпочтение будет отдаваться тем проектам, у которых есть наибольший потенциал, где понятно, как будет построен бизнес, из чего будут складываться рентабельность и выручка", - цитирует пресс-служба руководителя дирекции развития проектной деятельности МИФ" Владимира Кислова. По его словам, обычно в вузе, обсуждая студенческие проекты, говорят об их технологической составляющей, но не думают об экономической эффективности. Акселератор задаст новый вектор деятельности университета, поможет студентам почувствовать вкус к предпринимательству и, возможно, создать востребованные на рынке инновационные продукты, надеется Кислов.

Отбор будет проводиться в рамках программы "Развитие НИЯУ "МИФИ" во взаимодействии с госкорпорацией "Росатом" до 2030 года". Сопровождать работу акселератора будут эксперты "Иннохаба Росатома", который выступает "единым окном" для приема, оценки и вывода на стадию реализации проектов новых направлений бизнеса. У компании есть собственная методология по развитию технологических стартапов, доказавшая свою эффективность. Эксперты "Иннохаба" будут сопровождать работу акселератора в первых циклах и делиться опытом. В программе акселератора предусмотрено много практики, у его участников будет возможность личного общения с директорами крупных компаний и предприятий.

"Участие в акселераторе МИФИ - это перспективный и безопасный способ попробовать себя в качестве предпринимателя уже на студенческой скамье. Студенты и аспиранты имеют доступ ко множеству технологических идей и у них достаточно задора, чтобы попробовать их коммерциализировать. <…> Надеюсь, в результате все мы станем свидетелями рождения когорты новых малых инновационных компаний", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Иннохаба Росатома" Станислава Кречетова.

Старт первого цикла университетского акселератора запланирован на октябрь 2023 года, прием заявок продлится до 30 сентября.