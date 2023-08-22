РПЦ рассмотрит возможность признания святым экс-главы Русской духовной миссии в Иерусалиме

В Русской православной церкви считают, что при Антонине Капустине миссия значительно расширила владения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) планирует рассмотреть возможность признания святым бывшего начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме Антонина Капустина, при котором миссия значительно расширила владения. Об этом заявил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин на собрании ИППО в Екатеринбурге.

"Большую работу будем проводить по Антонину Капустину. <…> Я знаю, что такая работа ведется в Русской православной церкви - все-таки вернуться к вопросу признания Антонина Капустина святым. Потому что то, что он сделал для Русской православной церкви на Святой Земле, что касаемо русской земли в Палестине, - <…> это чудо, особенно по тем временам", - рассказал он.

Архимандрит Антонин (Капустин) в 1865-1894 годах был начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме и являлся почетным членом Императорского православного палестинского общества. Он значительно расширил владения миссии - при его содействии были приобретены земли для строительства православных храмов, которые стали историческими достопримечательностями Иерусалима.