В центре Мелитополя развернули стометровый флаг России

Центральным событием Дня российского флага в городе стал фестиваль "В дружбе народов - Единство России!"

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Жители Мелитополя развернули стометровый триколор в городском парке им. Горького, передает корреспондент ТАСС.

Центральным событием Дня российского флага в Мелитополе стал фестиваль "В дружбе народов - Единство России!", который прошел в городском парке им. Горького. На фестивале были представлены все народности, проживающие на территории региона. Гости фестиваля смогли попробовать блюда национальных кухонь, посетили праздничный концерт, а также развернули стометровый флаг РФ.

Перед корпусом Мелитопольского госуниверситета преподаватели и студенты также развернули шестиметровое полотно российского флага. "В трехцветном стяге заложена великая история. Это то, что мы пронесем через нашу жизнь и передадим внукам. Это память об истории и о наших предках", - сказал ректор университета Николай Тайвонен.

На улицах города и на площади Победы учащиеся недавно созданного кадетского класса Росгвардии в школе №1 из села Константиновки раздавали символы праздника - ленточки и флажки с триколором. Около 20 юных Росгвардейцев так же развернули на главной площади большой триколор. На входе в городской парк им. Горького представители движения "Молодая гвардия" раздавали трехцветные ленточки. По словам руководителя мелитопольских молодогвардейцев Анастасии Золотовой, ребята раздали более 1 тыс. лент.

В Энергодаре в цвета российского флага были покрашены энергоблоки Запорожской АЭС. В Бердянске и Каменке-Днепровской прошел праздничный концерт. В Акимовском районе провели автопробег.

"Праздник не только в Мелитополе, он коснулся всей области. И мы видим, что люди с большой охотой и смелостью сами вывешивают флаг в окнах домов, из автомобилей", - отметил первый заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев.

О празднике

22 августа в России отмечается День Государственного флага. Российский триколор получил статус национального флага 22 августа 1991 года. Официальный праздник был учрежден в 1994 году. Историческим флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.