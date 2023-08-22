В полуфинал премии "Мы вместе" прошли более 2 тыс. заявок из всех регионов

На региональном этапе рассматривали 11,9 тыс. проектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. заявок из всех 89 регионов России прошли в полуфинал международной премии "Мы вместе" по итогам экспертной оценки на региональном этапе, где рассматривали 11,9 тыс. проектов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росмолодежь.Добро.

"По итогам регионального этапа были определены полуфиналисты. Это лучшие проекты внутри федеральных округов. Ими стали 2 088 проектов из 89 регионов нашей страны. Полуфиналисты из числа волонтеров, представителей НКО, бизнеса и медиахолдингов выполняют задание этапа - подготовку сметы, календарного плана и списка команды проекта. В дальнейшем все участники защитят свои проекты в рамках окружных форумов добровольцев "Мы вместе" и в онлайн-формате", - рассказали в пресс-службе.

Полуфинал премии включает в себя оценку проектов экспертами Фонда президентских грантов. Каждую заявку оценивают три эксперта, изучая прикрепленные документы, видеовизитку проекта, а также смету и календарный план на 2024 год.

"По итогам профессиональной оценки было определено 2 423 проекта, которые стали победителями регионального этапа премии. Это лучшие проекты в номинациях внутри своего региона. В каждом субъекте России в течение 2023 года пройдут церемонии награждения с участием руководства субъекта. Участники смогут не только получить диплом и памятные подарки, но и поговорить о своих проектах с представителями региональных органов власти. Также все победители регионального этапа получат поощрительную туристическую поездку от АНО "Больше, чем путешествие", - добавили в пресс-службе.

Премия "Мы вместе" учреждена Федеральным агентством по делам молодежи по поручению президента России Владимира Путина, чтобы выявлять и поддерживать лидеров положительных социальных изменений из всех регионов России. В 2023 году было подано около 40 тыс. проектов, более 31 тыс. подали волонтеры, 6,7 тыс. - некоммерческие организации, около 2 тыс. - бизнес. Церемония награждения, приуроченная ко Дню волонтера, пройдет в рамках Международного форума гражданского участия "Мы вместе" на ВДНХ в начале декабря 2023 года.