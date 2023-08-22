В Ингушетии на Столовой горе развернули триколор ко Дню флага России

В акции приняли участие около 100 человек

МАГАС, 22 августа. /ТАСС/. Около 100 человек приняли участие в акции, приуроченной ко Дню государственного флага России, которая прошла в Ингушетии на вершине Столовой горы. В рамках флешмоба участники развернули флаги России и Ингушетии, рассказал ТАСС и.о. министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслан Мизиев.

"Сегодня в шесть часов утра около 100 человек начали восхождение на Столовую гору, на высоту более 3 тыс. м, для участия в акции, приуроченной ко Дню государственного флага России. Участниками акции стали местные жители, а также ребята, приехавшие в наш регион на первый туристско-образовательный палаточный лагерь "Бейни-2023". Вместе они развернули на вершине Столовой горы флаг России, а также и Ингушетии как символ единения нашей республики с Россией", - сказал Мизиев.

По его словам, после спуска со Столовой горы для участников акции была организована развлекательная программа. И.о. министра также отметил, что акции к празднику прошли и на равнинной части региона.

"Также в Магасе прошла акция по раздаче водителям и пешеходам ленточек и флажков с триколором, а 23 августа мы планируем провести торжественную церемонию вручения первых паспортов гражданина РФ школьникам, отличившимся в учебе, спорте, общественной деятельности", - добавил собеседник агентства.

День государственного флага России отмечается 22 августа. Российский триколор получил статус национального флага 22 августа 1991 года, а официальный праздник учрежден в 1994 году. Историческим флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.