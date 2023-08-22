В межнациональном "Хороводе дружбы" в Пскове приняли участие более 2 тыс. человек

В регионе проживают представители более 50 национальностей

ПСКОВ, 22 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек, в том числе представители национальных диаспор, проживающих в Псковской области, прошли вокруг территории древнего Кремля, взявшись за руки с другими жителями и гостями города. Тем самым они образовали самый масштабный в истории региона хоровод, сообщил ТАСС директор АНО "Время творить" Алексей Иванов, который выступает одним из организаторов акции.

"Мы только что завершили проведение "Хоровода дружбы", самого масштабного в истории Псковской области хоровода. Это мероприятие мы приурочили к празднованию Дня Государственного флага России. Сегодня здесь за руки взялись жители города, а также представители национальных диаспор, проживающих на территории Псковской области. Сегодня здесь [присутствовали] представители разных национальностей, а общее число участников составило более 2 тыс. человек", - сказал Иванов.

По его словам, проведение такого мероприятия для региона крайне важно, так как Псковская область выступает общим домом для представителей более 50 национальностей. Цель "Хоровода дружбы" - укрепить взаимопонимание между народами, проживающими в Псковской области, изучить и сохранить их самобытные культурные традиции.

Участники хоровода прошли по пешеходным дорожкам вокруг Псковского кремля под специально созданную авторскую мелодию, которая представляет собой единый трек, созданный из фрагментов известных национальных мелодий. Общая длина хоровода составила порядка 1,5 км, все участники сделали ровно один круг, вернувшись в исходную точку старта. На преодоление дистанции они затратили примерно 50 минут. При этом участников не испугала облачная погода и небольшой дождь.