22 августа, 17:52
Взрыв на АЗС в Махачкале

Более 72 тыс. пользователей Tooba пожертвовали помощь пострадавшим от взрыва в Махачкале

Из их числа 30% составили жители Дагестана

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. Более 72 тыс. человек перечислили средства в приложении Tooba на помощь пострадавшим при взрыве на окраине Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана.

Читайте также
Что известно о взрыве на АЗС в Махачкале

"Суммы самые разные - от 5 до 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении по итогам встречи основателя приложения Tooba Рамазана Меджидова и руководителей благотворительных фондов с главой Дагестана Сергеем Меликовым. В пресс-службе общую сумму пожертвований не уточнили.

Среди жертвователей около 30% - дагестанцы, остальные - жители других регионов России и других государств.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы региона, за несколько дней после ЧП дагестанские фонды собрали более 100 млн рублей для помощи семьям погибших и пострадавшим.

Tooba - мобильное приложение для сбора пожертвований на адресную и системную помощь в благотворительные организации. К приложению подключены более 100 российских фондов, в их числе 10 крупнейших фондов страны. Платформа работает в Казахстане, в планах - запуск приложения в Дубае. 

Теги:
РоссияДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация