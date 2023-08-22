В школах Новгородской области НовГУ намерен открыть три педагогических класса

Работа по сопровождению таких классов в регионе также запланирована с вузами Белоруссии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. Институт непрерывного педагогического образования НовГУ откроет в школах Новгородской области три Университетских психолого-педагогических класса в 2023-2024 учебном году, сообщила пресс-служба вуза.

"В 2023-2024 учебном году Институт непрерывного педагогического образования НовГУ откроет в школах Новгородской области три Университетских психолого-педагогических класса. Такую возможность обсудили на коллегии регионального министерства образования. Институт обеспечит для них научно-методическое сопровождение и интерактивное наполнение, а также проведет два двухдневных интенсива на базе ИНТЦ "Валдай", - говорится в сообщении.

Сейчас институт курирует два психолого-педагогических класса - в гимназии Старой Руссы и гимназии "Исток" в Великом Новгороде. Работа по сопровождению таких классов также запланирована с вузами Белоруссии. Она подразумевает обмен преподавателями и лучшими практиками, совместные интенсивы и другие мероприятия.

Как пояснил директор Института непрерывного педагогического образования Анатолий Пермяков, международное сотрудничество - одна из приоритетных задач вуза.

"Это академическая мобильность студентов и преподавателей, реализация совместных образовательных программ с вузами Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Китая. Не менее важная задача - привлечение талантливых абитуриентов из этих стран. В целом, такие мероприятия будут способствовать не только целенаправленной подготовке педагогов, но и миграционному притоку в регион", - сказал он.

Кроме того, с 2024 года институт начнет вести подготовку по программе с двумя профилями "Китайский язык и русский язык как иностранный".