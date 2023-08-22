В Москве брошенные арендные, личные самокаты и велосипеды будут отправлять на спецстоянку

Забрать технику со стоянок смогут только владельцы или их представители, предварительно предоставив документы на каждое транспортное средство

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Разбросанные арендные, личные самокаты и велосипеды в Москве, которые мешают другим участникам дорожного движения и пешеходам, будут отправляться на спецстоянки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Арендные самокаты и велосипеды можно оставлять только на парковках, которые отмечены в сервисах аренды. Личный транспорт (кроме техники для маломобильных) также не должен мешать другим участникам дорожного движения. Контролировать соблюдение этих простых и понятных правил будет ЦОДД, а перемещать на спецстоянки - "Московский паркинг", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что оставленные в неположенном месте арендные и личные транспортные средства создают угрозу травм, ДТП и снижают пропускную способность дорог и тротуаров.

Отмечается, что забрать технику со специальных стоянок смогут только владельцы или их представители, предварительно предоставив документы на собственность на каждое транспортное средство.