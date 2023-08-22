На Кубани прогнозируют ливни с градом

В регионе объявили штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни с грозой и градом до конца суток во вторник, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщается в Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение. До конца суток 22 августа местами в южной половине края (исключая муниципальное образование Сочи зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что порывы ветра могут достигать 20-22 м/с.