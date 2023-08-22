Гражданам РФ в Латвии могут предоставить два года для сдачи экзамена по латышскому языку

По словам главы МВД Латвии Мариса Кучинскиса, каждый случай несдачи экзамена будет рассматриваться в индивидуальном порядке, пока "никого депортировать не будут"

ВИЛЬНЮС, 22 августа. /ТАСС/. Проживающие в Латвии граждане России могут получить отсрочку на два года для сдачи экзамена по латышскому языку. Об этом сообщил информационный портал Delfi со ссылкой на заявление главы МВД Латвии Мариса Кучинскиса.

По словам министра, которые приводит портал, латвийское правительство собирается внести изменения в закон о миграции, чтобы граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя ЕС до 1 сентября, могли получить временный вид на жительство на два года и за это время пройти экзаменационное испытание. Каждый случай несдачи экзамена, согласно заявлению министра, будет рассматриваться в индивидуальном порядке, пока "никого депортировать не будут", поскольку "это создало бы риски провокаций и судебных дел".

4 августа портал rus.lsm.lv информировал о том, что около 6 тыс. граждан России - обладателей постоянного вида на жительство в Латвии, которые до сих пор не сдали экзамен по латышскому языку, чтобы продлить право на пребывание в ЕС, в сентябре получат письма с официальным требованием покинуть республику.

В сентябре 2022 года Сейм Латвии принял поправки в закон о миграции, которые обязали граждан России - владельцев постоянного вида на жительство в прибалтийской республике до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы будут аннулированы.