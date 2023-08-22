Ее площадь составила 7,9 тыс. кв. м

ПЕРМЬ, 22 августа. /ТАСС/. В Перми открыли поликлинику на 400 посещений в смену, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Открыли самую большую поликлинику в краевой столице. Ее очень ждали и жители, и врачи - во всем центральном районе Перми не было современной поликлиники, где бы находились сразу все необходимые специалисты и медслужбы. Новый четырехэтажный корпус на улице Ленина, 16 решает эти проблемы", - сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

По словам губернатора региона, в поликлинике разместились круглосуточный травмпункт, отделение реабилитации, три дневных стационара, операционная. Также поставлено современное "тяжелое" и диагностическое медоборудование, обустроены просторные залы ожидания, установлены лифты и пандусы. "По сути, получили полноценный медицинский центр", - отметил глава Прикамья.

Как пояснили в правительстве Пермского края, новый филиал Городской клинической поликлиники Перми сможет принимать до 400 пациентов в смену, к нему прикреплены 32 тыс. жителей Ленинского района краевой столицы. Общая площадь поликлиники составляет 7,9 тыс. кв. м. В ней, по данным регионального Минздрава, будут оказывать помощь по таким профилям как акушерство и гинекология, аллергология и иммунология, гематология, гериатрия, дерматовенерология, инфекционные болезни, кардиология, клиническая лабораторная диагностика, колопроктология, неврология. Также здесь будут вести прием нейрохирурги, нефрологии, онкологии - всего 105 специалистов. Здесь же предусмотрено оказание паллиативной помощи, также пациенты смогут проходить ультразвуковую и функциональную диагностику, эндоскопию.

По данным правительства региона, новая поликлиника возведена в центре Перми в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края и при реализации федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". С начала года это седьмое медучреждение, открытое в Прикамье, в планах региональных властей - открытие еще семи объектов.