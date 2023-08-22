Председателя Московской федерации профсоюзов Антонцева похоронят в Подмосковье

Церемония прощания состоится 24 августа

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Председатель Московской федерации профсоюзов (МФП) Михаил Антонцев будет похоронен в Балашихинском городском округе Московской области, на Николо-Архангельском кладбище 24 августа. Об этом сообщил ТАСС собеседник агентства, знакомый с пожеланиями близких умершего.

Антонцев умер 21 августа в возрасте 68 лет.

"Церемония прощания с Михаилом Ивановичем состоится в четверг с 12:00 до 13:30 в большом ритуальном зале Центральной клинической больницы. <…> Церемония погребения - в 15:00 на Николо-Архангельском кладбище", - сказал собеседник агентства.

Антонцев родился 29 мая 1955 года в городе Люберцы Московской области. Он четырежды избирался депутатом Московской городской думы. Активно участвовал в формировании системы социального партнерства в Москве, принимал непосредственное участие в разработке законов города о социальном партнерстве, о труде и занятости, об охране труда и квотировании рабочих мест для людей с инвалидностью и молодежи, а также о мерах социальной защиты для всех льготных категорий москвичей и социальной поддержки старшего поколения, инвалидов и семей с детьми. Отмечен государственными и общественными наградами, среди которых медали "В память 850-летия Москвы" и "За заслуги в социально-трудовой сфере", почетный знак Мосгордумы "За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма".