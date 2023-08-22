При колледжах ЯНАО создадут попечительские советы для подготовки кадров на предприятия

Они будут оказывать содействие в организации практики студентов, а также проводить экспертную оценку приобретаемого учебно-производственного оборудования

ТАСС, 22 августа. Главы муниципалитетов Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с региональными работодателями займутся подготовкой кадров для местных предприятий с помощью попечительских советов, которые создадут при колледжах. Соответствующее решение приняли во время ежегодной автомобильной поездки губернатора Дмитрия Артюхова по округу, сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

"Главная цель попечительских советов - создать реальный механизм влияния на подготовку кадров для местных организаций и предприятий. Главы муниципалитетов будут заниматься стыковкой вопросов от градообразующих предприятий и тех специалистов, которых готовят в этом колледже, чтобы это были наиболее востребованные специальности, а материальная база отвечала запросам работодателей", - цитирует пресс-служба Артюхова.

Попечительские советы будут содействовать в организации практики студентов, также будут проводить экспертную оценку приобретаемого учебно-производственного оборудования. В состав советов войдут представители предприятий топливно-энергетического комплекса, руководители больниц, дошкольных учреждений, организаций среднего и малого бизнеса. Работа попечительских советов начнется с 1 сентября.

В округе действуют семь государственных колледжей, ежегодно они готовят более 2 тыс. выпускников. Приоритетными направлениями подготовки кадров для экономики ЯНАО остаются добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, транспорт, строительство, медицина, образование, сельское хозяйство и жилищно-коммунальный комплекс.