В Исламабаде на Пакистанском монументе появилась проекция флага России

Российские триколоры также разместили на улице Конститьюшен авеню

ИСЛАМАБАД, 22 августа. /ТАСС/. Световая проекция российского триколора появилась на мемориале Пакистанский монумент в Исламабаде, передает корреспондент ТАСС.

Как подтвердили агентству в Министерстве информации исламской республики, проекция флага РФ на национальном памятнике, а также размещение российских триколоров на улице Конститьюшен авеню, где расположены основные госучреждения Пакистана, были осуществлены в качестве поздравления россиян с Днем Государственного флага.

Пакистанский монумент был открыт для посещения в 2007 году. Он расположен в центральной части Исламабада - в парке Шакарпариан. Этот национальный памятник выполнен в виде распустившегося цветка и отражает административное деление Пакистана. Четыре крупных представляют провинции Синд, Пенджаб, Белуджистан и Хайбер-Пахтунхву, а остальные три - регионы Гилгит-Балтистан, Азад Кашмир и Зону Племен (FATA, сейчас упразднена, а ее территории входят в состав провинции Хайбер-Пахтунхва).

22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", согласно которому следовало считать исторический флаг России (полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос) официальным национальным флагом РФ. В 1993 году вышел указ "О Государственном флаге Российской Федерации", которым лазоревый цвет полотнища был заменен на синий, а алый - на красный. День флага был установлен указом президента в 1994 году.