На Ставрополье более 1 млрд рублей направят на благоустройство в 2024 году

В частности, финансирование позволит обновить скверы в городах Ессентуки и Лермонтов

СТАВРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят более 1 млрд рублей на проекты благоустройства в 2024 году, сообщили журналистам в правительстве региона. Финансирование направления сохранится на уровне 2023 года.

"Благодаря реализации в том числе государственной программы Ставропольского края "Формирование современной городской среды", [в 2024 году] будут приведены в порядок общественные территории в 33 муниципалитетах. На эти цели из федерального и краевого бюджетов планируется направить 914 млн рублей", - говорится в сообщении управления пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья.

Помимо этой суммы, в 2024 году дополнительно 105 млн рублей из федерального бюджета получат на проекты благоустройства города Ессентуки и Лермонтов. Муниципалитеты победили во всероссийском конкурсе. Финансирование позволит обновить скверы в обоих городах. Губернатор края Владимир Владимиров поручил главам администраций до сентября подготовить дизайн-проекты благоустройства на следующий год, чтобы до середины декабря провести конкурсные процедуры.

В 2023 году на Ставрополье по нацпроекту проходит благоустройство территорий в 14 муниципалитетах, финансирование составляет 994 млн рублей. Глава региона поручил завершить работы на объектах до Дня Ставропольского края - 16 сентября. "Каждому ответственному стоит постараться для того, чтобы в праздник люди могли прийти в обустроенные скверы и парки, увидеть обновленными свои города и села", - цитирует управление Владимирова.