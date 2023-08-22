Россия призвала верховного комиссара ООН осудить репрессии Украины против УПЦ

В постпредстве РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве заявили, что особое беспокойство вызывает ситуация в области соблюдения прав верующих на Украине

ЖЕНЕВА, 22 августа. /ТАСС/. Постоянное представительство России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве призвало верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка осудить репрессии киевских властей против священнослужителей и паствы Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится в комментарии постпредства, опубликованном в Telegram-канале.

Дипмиссия РФ напомнила, что отмечаемый 22 августа Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений "был провозглашен резолюцией Генассамблеи ООН от 28 мая 2019 года в ответ на рост нетерпимости и насилия на религиозной почве". "Призываем верховного комиссара ООН по правам человека и его управление, профильные спецпроцедуры Совета ООН по правам человека, а также договорные органы в рамках вверенных им мандатов и в соответствии с принципами универсальности, беспристрастности, объективности и неизбирательности дать адекватную публичную оценку происходящему на Украине целенаправленному нарушению прав верующих и осудить репрессивные действия киевских властей, направленные против священнослужителей и паствы УПЦ", - отмечается в комментарии.

В постпредстве подчеркнули, что особое беспокойство вызывает ситуация в области соблюдения прав верующих на Украине, где "гонениям подвергаются священнослужители и миллионы прихожан канонической Украинской православной церкви". С 2014 года на Украине, которую Запад называет "демократической страной", обыденностью стали "захваты храмов, регулярные обыски, задержания, аресты, допросы священнослужителей, лишение их имущества, гражданства, психологическое давление вплоть до физического устранения", продолжали дипломаты. Как указывается в комментарии, после начала Россией специальной военной операции украинские власти с санкции своих западных покровителей и из-за молчаливой позиции непротивления международных правозащитных механизмов "перешли в активное наступление против УПЦ, организовав масштабные репрессии в отношении ее духовенства и прихожан". По сути, речь идет о "фактической ликвидации канонического православия на Украине", заключила дипмиссия РФ.

Она с сожалением констатировала, что в мире продолжается распространение "языка ненависти и нетерпимости, а также физического насилия в отношении отдельных лиц или целых групп населения исключительно из-за их религиозных убеждений". Яркий тому пример - процветание исламофобии в странах Европы, где с "разрешения и под протекцией властей на регулярной основе проводятся публичные акции сожжения Корана", подчеркнули в российском постпредстве.