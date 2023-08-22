Суд в Калуге обязал правообладателя восстановить Дом купцов Капыриных

Первый этап восстановительных работ начался

КАЛУГА, 22 августа. /ТАСС/. Суд в Калуге обязал предпринимателя, которому принадлежит Дом Капыриных, известный как дом с мезонином, восстановить исторический объект, сообщил ТАСС начальник управления по охране объектов культурного наследия региона Евгений Чудаков.

"Необходимость сохранения дома - это возможность сохранить уникальную историко-градостроительную среду центральной части города. Около двух лет мы занимались контрольно-надзорной деятельностью, выдавали предписания, привлекали к административной ответственности, вели затяжные судебные процессы, сейчас со стороны собственника имеются намерения сохранять дом и проводить восстановительные работы, он это делает не только благодаря решению суда, но с помощью социальной ответственности бизнеса", - рассказал Чудаков.

Он отметил, что дом является типичным образцом застройки города конца XIX - начала XX века, строение продолжает линию исторической застройки улицы Воронина, которая с каждым 10-летием уменьшалась. Согласно судебному решению, правообладатель должен провести работы до конца 2024 года. "Дом находится в аварийном состоянии, это расселенный бывший многоквартирный дом. Сейчас начался первый этап восстановительных работ - подготовка к комплексной реставрации", - уточнил Чудаков, добавив, что задача собственника - вывести дом из аварийного состояния.

Дом второй половины XIX века принадлежал купцам Капыриным. Владимир Сергеевич Капырин был гласным Калужской городской думы и владельцем гастрономического магазина в Калуге. Сын Капырина был интеллигентом и меценатом, привозил в Калугу знаменитую балерину Екатерину Гельцер.