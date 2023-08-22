В Чечне для более 30 нуждающихся семей построили новые дома

По словам главы республики Рамзана Кадырова, к домам подвели коммуникации, а комнаты обставили мебелью и техникой

ГРОЗНЫЙ, 22 августа. /ТАСС/. Ключи от новых домов от регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова получили более 30 нуждающихся семей в Чеченской Республике. Благотворительную акцию приурочили к 72-й годовщине со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Во всех районах Чеченской Республики проходят общественно значимые, гуманитарные мероприятия, приуроченные ко дню рождения первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Сегодня по решению моей любимой мамы, президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевны, новое жилье получили 15 нуждающихся семей из Грозного", - отметил он.

По словам Кадырова, еще 16 семей получили новые дома в населенном пункте Бердыкель.

"Все они нуждались в улучшении жилищных условий. К домам подведены необходимые коммуникации, все комнаты обставлены новой мебелью и техникой, созданы комфортные условия для проживания. Безусловно, для людей, не имеющих финансовой возможности обзавестись собственным жильем, такой подарок дорогого стоит", - добавил Кадыров.

В Чечне 23 августа отмечается 72-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. В преддверии этой даты в регионе проходят религиозные обряды, конкурсы и открываются социальные объекты. Ахмат-Хаджи Кадыров вступил в должность президента Чечни в октябре 2003 года. 9 мая 2004 года он погиб в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо". На следующий день указом президента России за мужество и героизм, проявленные при возрождении региона и в борьбе с терроризмом, ему присвоили звание Героя России.