В Пятигорске участники форума "Машук" развернули триколор площадью 144 кв. м

В акции принял участие первый зампредседателя комитета по культуре Госдумы РФ Денис Майданов

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Участники Всероссийского молодежного форума "Машук" в День флага развернули в Пятигорске огромный триколор площадью 144 кв. м. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"В Год педагога и наставника "Машук" объединил молодых преподавателей со всей России. Они делятся опытом, учатся и учат. На форум приехал первый зампредседателя комитета по культуре Госдумы РФ Денис Васильевич Майданов. Вместе развернули огромный триколор площадью 144 кв. м", - написал Владимиров в Telegram-канале.

В пресс-службе губернатора журналистам уточнили, что участники акции развернули триколор под песню "Флаг моего государства" в исполнении первого заместителя председателя комитета по культуре Госдумы РФ, заслуженного артиста России Дениса Майданова, который принял участие в акции.

"Флаг России - один из главных символов нашей страны, объединяющий огромные пространства и живущих на них людей. Всех, кто гордится своей Родиной и делает все, чтобы она процветала и становилась сильнее. Пусть настроение этого дня остается с нами всегда и помогает преодолевать любые трудности", - отметил губернатор.