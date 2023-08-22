Ленинградская область обеспечила музыкальными инструментами школу в Енакиево

Школе искусств имени Петра Чайковского передали 30 музыкальных инструментов, в том числе 10 скрипок, 5 гитар, духовые инструменты, контрабас, электронное пианино, баян, виолончели и аккордеоны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал школе искусств в Енакиево 30 музыкальных инструментов во время посещения подшефного города. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Школа искусств в Енакиево - особая забота. Весной, передавая подарки художникам, обещал не забыть про музыкантов. Сегодня привезли инструменты: скрипки, гитары, баяны и рояль. У ребят и преподавателей искренняя радость и признание. Оказалось, нужны еще гусли. Найдем", - сообщил губернатор.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, Дрозденко передал Школе искусств имени Петра Чайковского в Енакиево 30 музыкальных инструментов, в том числе 10 новых скрипок, 5 гитар, духовые инструменты, контрабас, электронное пианино, баян, виолончели и аккордеоны. В школе искусств в Енакиево учат игре на фортепиано, струнных и народных инструментах, там также есть отделение живописи.

Дрозденко во время поездки в Енакиево дал старт проекту по развитию детских шахмат. "По поручению главы Ленинградской области для четырех городских школ Енакиево подготовили 4 шахматных класса и приобрели для ребят необходимый инвентарь", - отметили в пресс-службе.

Губернатор Ленинградской области в Енакиево передал военным медикам автобус-реанимобиль со спецоборудованием для транспортировки раненых. Он также осмотрел, как при поддержке Ленинградской области идут работы по ремонту трамвайного депо.