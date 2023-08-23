Почти 70% украинцев считают замену герба СССР на монументе "Родина-мать" несвоевременной

Большинство респондентов отметили, что затраченные на это средства следовало направить на помощь гражданам

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Около 70% жителей Украины считают, что замена герба СССР трезубецем на щите монумента "Родина-мать" в Киеве была несвоевременной, а затраченные на это средства в нынешних условиях стоило направить на помощь гражданам или военным. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Согласно исследованию, 69% опрошенных согласились, что заменить герб СССР на трезубец можно было позже, в частности, после окончания боевых действий. По мнению респондентов, сейчас было бы целесообразнее потратить эти деньги на помощь военным и другим украинцам. Не согласились с этим утверждением около 21% опрошенных.

Опрос проводился с 9 по 15 августа методом личного интервью, в нем приняли участие 2 019 респондентов, проживающих на подконтрольной Киеву территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

14 августа рабочие завершили установку украинского герба-трезубца на щит монумента "Родина-мать" в Киеве вместо демонтированного герба СССР. Как сообщал врио министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, была поставлена задача завершить работы ко Дню независимости, который отмечается 24 августа. Герб СССР отправят на хранение в музей.

Идея заменить герб СССР на монументе "Родина-мать" на трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе страны, возникла после 2015 года в рамках так называемой декоммунизации на Украине. Работы неоднократно откладывали из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость статуи. 13 июля 2023 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на начало работ. 1 августа завершили демонтаж герба СССР, установка трезубца началась 5 августа.

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра, на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Ее открыли на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины.