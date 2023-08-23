В Свердловской области и на Чукотке прогнозируют заморозки

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это связано с тем, что воздушные массы в этих регионах перемещаются из приполярных районов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Заморозки ожидаются в ближайшие дни в Свердловской области, на Чукотке и севере Якутии. Также понижение температуры ночью до нулевых отметок прогнозируют на востоке Архангельской области, в Бурятии и Забайкальском крае, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни очень холодная погода будет на юге азиатской части страны - в Бурятии и Забайкальском крае. Ночью температуры будут понижаться до нулевых отметок, даже до заморозков. Одновременно заморозки до минус трех градусов прогнозируются на Чукотке и севере Якутии. Это север азиатской части страны", - сказал он.

Кроме того, заморозки до минус двух градусов ожидаются ночью 23 и 24 августа в Свердловской области. По словам Вильфанда, температура ночью также будет приближаться к нулевой отметке на востоке Архангельской области и в Республике Коми.

"Это связано с тем, что воздушные массы в этих регионах перемещаются прямо из приполярных районов, холодный воздух. Это касается также Пермского края, там тоже температура будет приближаться к нулевой отметке", - добавил он.