В шести районах Приморья за сутки выпало свыше половины месячной нормы осадков

На 23-25 августа в регионе объявили штормовое предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. В результате сильных дождей от активных фронтальных разделов в некоторых районах Приморского края за последние сутки зафиксировано свыше половины месячной нормы осадков. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Виктор Чулков.

"За прошедшие сутки в разных районах Приморского края прошли сильные дожди. На восьми метеорологических станциях в шести районах зафиксировано количество осадков, превышающее половину месячной нормы. В селе Глубинном Красноармейского района количество осадков составило 104 мм или 94% от месячной нормы", - сказал Чулков.

Во Владивостоке за сутки выпал 1 мм осадков, но уже с утра начался сильный дождь. Власти города предупредили жителей о необходимости соблюдать меры предосторожности во время непогоды, а автомобилистов - о возможном поднятии решеток ливневой канализации. Бригады инженерных сетей МБУ "Содержание Городских Территорий" дежурят во всех районах города для оперативного реагирования в случае подтоплений.

Ранее Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 23-25 августа. Прогнозируются сильные дожди и подъем уровня воды в реках. С учетом повышенной водности рек после прошедшего тайфуна "Ханун" ожидаются выходы воды из низких берегов, подтопление прилегающих территорий.