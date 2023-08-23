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Балицкий сообщил, что младших школьников в Запорожье обеспечили бесплатным питанием

Все школы охраняются по лицензии Росгвардии, добавил врио губернатора региона на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

ТАСС, 23 августа. Учителя Запорожской области, а также школьники с 1-го по 4-й класс полностью обеспечены бесплатным питанием в школах региона, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Евгений Балицкий.

"В школах в полном объеме сегодня работают все образовательные и развивающие мероприятия, проводятся кружки. Выплачено в полном объеме учителям, которые ведут внеклассное чтение. Все школы охраняются по лицензии Росгвардии. Во всех школах у нас обеспечение педагогов и детей с 1-го по 4-й класс бесплатным питанием, получают в полном объеме", - сказал Балицкий.

Он отметил также, что все школьники области обеспечены необходимыми учебниками. 

Теги:
РоссияБалицкий, Евгений Витальевич
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