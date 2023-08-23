Балицкий сообщил, что сухопутный коридор в Крым через Запорожье работает в полном объеме

Врио губернатора региона отметил, что сейчас эта дорога играет важную роль

ТАСС, 23 августа. Дорога в Крым через Запорожскую область используется в полной мере, и проезжающие выражают благодарность за ее строительство. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сухопутный маршрут, который сегодня проходит вокруг Азовского моря, которое стало нашим внутренним, он, проходя через Запорожскую область, в полном объеме работает. Высокая проницательность правительства [РФ] и ваша - в том, что была вовремя сделана дорога, потому что сегодня она очень пригодилась", - обратился врио губернатора к Путину.

Он напомнил, что киевский режим продолжает наносить удары по транспортной инфраструктуре на территории России, в том числе по Крымскому мосту. "То, что было вовремя сделано, сегодня дает свои плоды. Люди едут через Запорожскую область, благодарят", - отметил Балицкий.

Киевские власти 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.