В Запорожской области за год планируют газифицировать до 100% территории

Работа по газификации региона продолжается, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий

ТАСС, 23 августа. /ТАСС/. Газификация продолжается в 4 из 13 районов Запорожской области, за год объем газификации должен достигнуть 100%. Об этом на встрече с главой государства Владимиром Путиным сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Мы рассчитываем, что в ближайший год <...> у нас будет газификация до 100 [%]", - сказал Балицкий. Он добавил, что пока частично не газифицированы 4 из 13 районов Запорожской области, но эта работа в них продолжается.

"Отлично. К этому и надо стремиться. Уверен, что у вас получится", - отреагировал на это президент РФ Владимир Путин.

В 2022 году работы по восстановлению инфраструктуры газоснабжения в новых регионах России позволили обеспечить газом 187 тыс. абонентов, было построено два газопровода протяженностью 71,5 км и 11,1 км, в том числе на территории Запорожской области.