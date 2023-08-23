В Сибирском федеральном округе до конца недели ожидается аномальное тепло

Самые высокие температуры прогнозируются на севере Красноярского края

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Аномальное повышение температуры прогнозируют до конца недели на юге и севере Сибирского федерального округа - в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, Иркутской и Кемеровской областях. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Самые высокие аномалии прогнозируются на севере Сибирского федерального округа, то есть на севере Красноярского края - это фактически Таймыр. Там температура на 8-10 градусов выше нормы будет, максимальные значения - 18-21 градус. Это просто невероятная жара для севера", - сказал он.

Как уточнил метеоролог, также температура выше нормы на 7-9 градусов ожидается в Эвенкийском муниципальном районе, который немного южнее Таймыра. Максимальные значения - 19-26 градусов. Такая "длительная положительная аномалия температуры" продлится там с 23 по 27 августа.

"На юге Сибири, в центральных и южных районах Красноярского края, там температура выше нормы будет на 6-9 градусов, до конца недели будет около 23-28 градусов. В Иркутской области тоже очень высокие температуры до 27 градусов", - уточнил он.

Вильфанд добавил, что также показатели на 7-9 градусов выше нормы прогнозируют в воскресенье и понедельник в Кемеровской области, Алтайском крае и Хакасии. Так, в Кемеровской области ожидаются температуры в диапазоне 26-30 градусов, Алтайском крае - 26-33 градуса, Республике Алтай - 28-31 градус, в Хакасии и Тыве - 25-28 градусов.