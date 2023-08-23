Конференция АТЭС по образованию на ВЭФ будет посвящена нейросетям и мультикомпетенциям

В мероприятии примут участие свыше 100 человек, в их числе представители научно-образовательной элиты Китая, Вьетнама, Малайзии, Перу, Индонезии

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Международная конференция Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества по образованию (МКО АТЭС) пройдет 11-13 сентября в рамках Восточного экономического форума на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Представители Китая, Гонконга, Вьетнама, Малайзии, Перу, Индонезии, обсудят искусственный интеллект в образовании, мультикомпетенции и повышение потенциала IT-специалистов и инженеров, сообщил ТАСС проректор по международным отношениям, директор Восточного института - Школы региональных и международных исследований ДВФУ Евгений Власов.

"В конференции примут участие свыше 100 человек из восьми экономик АТЭС, дружественных к РФ, в их числе представители научно-образовательной элиты Китая, Вьетнама, Малайзии, Перу, Индонезии. Среди наиболее примечательных участников - исполнительный директор Секретариата АТЭС, исполнительный секретарь Ассоциации ведущих вузов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заместители министров образования России и Вьетнама, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ, генеральный секретарь Организации диалога по сотрудничеству в Азии, ректоры Чунцинского университета связи и телекоммуникаций, Ляонинского университета, Янгонского института иностранных языков, представительные делегации из Народного университета Китая, Харбинского политехнического университета и Цзилиньского университета, руководители китайских бизнес-компаний", - сообщил Власов.

Он отметил, что сотрудничество в области высшего образования всегда имело первостепенное значение для поддержания сплоченности и устойчивости стран АТР.

Программа конференции включает три тематических трека. Трек "Нейросети и искусственный интеллект в образовании" предполагает проведение сессий, посвященных будущему образования в условиях "нейросетевого бума". Среди тем трека "Повышение потенциала IT-специалистов и инженеров" - подходы к коммерциализации инженерно-технических разработок и лучших практик вовлечения представителей индустрии в образовательный процесс. Обсуждения в рамках третьего трека "Мультикомпетенции - перспективы и возможности" затронут возможности персонализации образования и признания квалификаций между экономиками АТЭС.

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах взаимодействия с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.