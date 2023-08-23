Пункт пропуска "Покровка" на границе с КНР в Хабаровском крае временно закроют

Из-за подъема уровня воды в реке Уссури

ХАБАРОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Уровень воды в Уссури поднимается из-за дождей, в связи с чем речной грузо-пассажирский пункт пропуска "Покровка" на российско-китайской границе в Хабаровском крае приостанавливает работу. Об этом сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В связи с поднятием уровня воды в реке Уссури с 24 августа пункт пропуска "Покровка" будет временно закрыт. О сроках возобновления работы пункта пропуска будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее гидрологи проинформировали, что вода в Уссури и Амуре поднимается после сильных дождей, прошедших в Китае и в Приморском крае, где на западе вышли из берегов большинство рек, подтопив тысячи жилых домов и приусадебных участков. Накануне ГУ МЧС России по краю сообщало, что уровень воды в Уссури приблизился к неблагоприятным отметкам у поселений Шереметьево, Венюково, Новосоветское, а на участке у села Лончаково - превысил отметку на 16 см. Подтоплений не отмечалось.

Пункт пропуска "Покровка" (сопредельный пункт пропуска со стороны Китая - "Жаохэ") находится в одноименном селе в Бикинском районе на реке Уссури.