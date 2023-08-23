В Бурятии полностью восстановили дамбу, где ранее произошло размытие участка БАМа

Планируется полная реконструкция сооружения

ТАСС, 23 августа. Дамба, из-за частичного разрушения которой ввиду обильных осадков был размыт участок БАМа, полностью восстановлена, прорыв устранен. Об этом сообщил глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев.

"[Дамба] восстановлена силами, совместными усилиями администрации района и подрядных организаций и структурных подразделений Восточно-Сибирской железной дороги. На сегодняшний день прорыв полностью устранен, вода больше не поступает к полотну железной дороги. <…> Идет дальнейшая отсыпка дамбы для того, чтобы впредь не было таких прорывов", - сказал Пухарев, видеообращение которого опубликовано на странице администрации во "ВКонтакте".

В планах администрации - провести полную реконструкцию дамбы, длина которой составляет почти 900 м.

Ранее глава района сообщал, что гидротехническое сооружение было построено в 1978 году и подлежало реконструкции. В прошлом году были выделены средства на реконструкцию дамбы из федерального бюджета, но в связи с отсутствием карьеров в районе работы не были выполнены, средства были возвращены, администрация начала переделывать проект.

19 августа утром в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Бурятии ввиду обильных осадков частично разрушилась дамба, в результате чего размыло железнодорожное полотно на 1 102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Движение по указанному участку железнодорожного пути было закрыто. В Бурятии 20 августа ввели режим ЧС регионального характера на территории Северо-Байкальского района.