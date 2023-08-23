Эксперты назвали топ самых высокооплачиваемых вакансий для педагогов

Кроме высокого уровня дохода некоторые работодатели готовы компенсировать кандидату переезд из другого региона и стоимость аренды квартиры

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Вакансии преподавателя информационных дисциплин, программирования и китайского языка вошли в топ высокооплачиваемых предложений для педагогов. Такие специалисты могут зарабатывать от 115 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц, следует из подборки сервиса "Работа.ру" (имеется в распоряжении ТАСС).

"Один из самых высоких доходов доступен преподавателю информационных дисциплин на кафедре прикладной информатики в сельскохозяйственной академии (Москва - прим. ТАСС) - до 200 тыс. рублей. Обязанности стандартные: учебная, методическая и научная работа. Среди требований к специалисту работодатель указал статус кандидата технических или физико-математических наук и публикационную активность в изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией. Звание доцента или профессора будет преимуществом", - говорится в подборке.

Кроме того, преподавателю программирования в колледже в Одинцово предлагают до 120 тыс. рублей. Соискателю для трудоустройства необходимо высшее образование, хорошее знание языков программирования и сайтостроения, умение донести информацию до студентов и проводить занятия в соответствии с учебными планами. Колледж готов рассмотреть сотрудничество с выпускниками высших учебных заведений и студентами старших курсов без опыта работы.

Также Центр подготовки в Щелково ищет преподавателя китайского языка с зарплатой до 115 тыс. рублей. Работодателю нужен сотрудник, который имеет лингвистическое образование, большую языковую практику, знает язык на уровне от HSK4 и готов использовать современные методики для обучения. Центр предлагает удобный график, а также возможность частичной занятости.

В Камчатском крае ищут учителя математики, физики и информатики. Такому специалисту готовы предложить до 100 тыс. рублей. В обязанности входят реализация образовательных программ по профильным предметам и качественная подготовка обучающихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Для работодателя важно, чтобы кандидат имел высшее образование, навыки организации учебного процесса и проведения уроков, интерес к преподаваемым дисциплинам, а также умел замотивировать ребенка и повысить его успеваемость. Работодатель готов организовать переезд из другого региона за свой счет и компенсировать стоимость аренды квартиры.

На зарплату до 100 тыс. рублей также могут претендовать преподаватель труда в частной школе в Екатеринбурге и учитель начальных классов в Иркутске. Доход до 90 тыс. рублей доступен учителю русского языка и литературы в подмосковной гимназии. Педагогу-психологу в Петропавловске-Камчатском будут платить от 80 тыс. рублей. Учителя по математике ищут во Всеволожске - такому специалисту доступен доход до 70 тыс. рублей.