В трех районах Иркутской области перешли на раздельный сбор отходов

Речь идет о Слюдянском, Байкальском и Ольхонском муниципальных образованиях

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Три муниципальных образования Иркутской области, расположенные в центральной экологической зоне озера Байкал, перешли на раздельный сбор отходов. Об этом сообщила ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.

"На территории центральной экологической зоны Байкальской природной территории в Иркутской области закупили контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов администрации Слюдянского, Байкальского и Ольхонского муниципальных образований. Соответственно, перешли на раздельный сбор [отходов]", - сообщила министр.

Отходы делят на три фракции: стекло, бумага и пластик.

Раздельный сбор мусора до 2030 года планируется внедрить во всех населенных пунктах Иркутской области, находящихся на берегах Байкала. К этому времени в регионе предполагается построить 11 комплексных объектов обращения с ТКО, чтобы достичь 100%-ной сортировки мусора. Инфраструктуру создадут в разных районах области. Например, в Ольхонском районе планируется построить мусороперегрузочные станции.

Центральная экологическая зона Байкальской природной территории включает в себя само озеро с островами, водоохранную зону, прилегающие к озеру особо охраняемые природные территории. В Иркутской области в этой зоне расположены 77 муниципалитетов. За год они образуют более 22 тыс. тонн твердых коммунальных отходов.