С 1970-х годов изделия находились у частных коллекционеров в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, сообщили в колумбийском МИД

ГАВАНА, 23 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Колумбии в результате переговоров с коллегами из Германии смогло вернуть в страну 77 предметов доколумбовой эпохи, которые находились в частных коллекциях в Европе. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"Мы получили 77 произведений доколумбовой эпохи, находившихся с 1970-х годов в руках частных коллекционеров в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в западной Германии, - отмечается в заявлении. - Изделия имеют характеристики, связанные со стилями изготовления керамических и металлических изделий доиспанского периода из археологических регионов Тайрона, Сан-Агустин, Гуане, Калима и Кимбайя".

По данным МИД, за первый год президентства Гусатво Петро на территорию республики было возвращено 539 предметов, представляющих историческую ценность. Артефакты были обнаружены в США, Италии, Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.